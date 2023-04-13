قناة النهار “صالح” بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب بقلم قناة النهار نشر في 13 أفريل 2023 - 18:46 شارك غرِّد أرسل 56 0 “صالح” بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FYXPh اقرأ أيضا فاطمة بلحميسي: تلقيت دعوة لعمل مقلب كاميرا خفية مقابل مبلغ مالي قناة النهار 05 أفريل "بيونة تكشف كواليس مسلسل "الدامة".. قناة النهار 31 مارس بسبب الإدمان على القهوة.. طوابير للحصول على كوب منها دقائق قبل الإفطار قناة النهار 09 أفريل "رجلاوي": أول مرة في حياتي خدمت عمل درامي قناة النهار 07 أفريل محمد علال: "ماكاش فنان ماعندوش خلاف مع زميله" قناة النهار 09 أفريل بلال و رؤوف أبطال" الدامة" يكشفان لأول مرة عن أصعب مشهد لهم قناة النهار 11 أفريل نجيب بوسالم: "هذا هو سبب فشل الخاوة خاوة". قناة النهار 13 أفريل "شاهد أمين تيتي زهاهم بالطرومبات ويغني "ولفك مرض مزمن قناة النهار 30 مارس النفس والصيام / جهاد النفس قناة النهار 28 مارس رحيم: "لعبت 14 شخصية في "انسبيكتور كمال" قناة النهار 07 أفريل