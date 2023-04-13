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قناة النهار

“صالح” بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب

بقلم قناة النهار
“صالح” بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب
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“صالح” بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب

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