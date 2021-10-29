صالح باي: “بلماضي يعرف كيف يرد على تصريحات مدرب بوركينا فاسو”

علق المسؤول عن الإعلام لدى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، عن التصريحات الأخيرة لمدرب منتخب بوركينا فاسو، بخصوص الخضر، أين اعتبرها مجرد حرب بسيكولوجية.

وصرح صالح باي عبود، للإذاعة الوطنية: “تصريحات مدرب بوركينا فاسو تدخل ضمن الحرب البسيكولوجية التي اعتدنا عليها”.

وأضاف “الناخب الوطني جمال بلماضي يعرف كيف يرد على مثل هذه التصريحات فوق أرضية الميدان”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره من بوركينا فاسو، يوم 16 نوفمبر المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر”، لحساب الجول الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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