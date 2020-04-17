صالح باي عبود: “أسرة كرة القدم قامت بواجبها”

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى “الفاف”، أن أسرة كرة القدم قامت بواجبها بعد أن جمعت الاتحادية الجزائرية أكثر من 16 مليار سنتيم.

وقال “صالح باي عبود” في تصريح للإذاعة الوطنية: “الحمد لله على هذه الوقفة التضامنية والتي نعتبرها واجب وطني اتجاه المتضررين من هذا الوباء”.

وأضاف: “أسرة كرة القدم قامت بواجبها، أتمنى مواصلة هذه العملية من طرف الجميع وليس من طرف الرابطات وأندية المحترف الاول”.

وتابع: “نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، من أجل فعل الخير”.

في حين ختم كلامه: “ماقمنا به ليس رياء كل ما في الأمر أننا أردنا أن نوجه رسالة من أجل تضامن الجميع”.