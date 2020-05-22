صالح باي عبود: “البعض يحاول تغليط الرأي العام في قضية التسجيل الصوتي” !

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى الفاف، أن البعض يحاول إقحام الفاف والرابطة في القضية من أجل تغليط الرأي العام.

وقال “صالح باي عبود” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “تحاول بعض الأطراف أن تجعل الفاف أو الرابطة طرف في قضية التسجيل الصوتي والهدف منها تغليط الرأي العام”.

وأضاف: “الفاف أول من تحرك من أجل الحديث عن القضية وبعد ذلك كان هناك تسلل للقرارات بداية من وزارة الشباب والرياضة وصولا إلى وقوف فهد حلفاية أمام لجنة الإنضباط”.

وتابع: “أمس الخميس استعدت الاتحادية عن طريق لجنة الأخلاقيات السيد سعداوي يوم 07 جوان المقبل”.

وختم كلامه: “هناك قوانين يجب أن نسير عليها، الاتحادية تسعى لمعالجة هذه القضية دون الدخول في متاهات”.