صالح باي عبود: “البعض يحاول تغليط الرأي العام في قضية التسجيل الصوتي” !

الرياضة
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صالح باي عبود: “البعض يحاول تغليط الرأي العام في قضية التسجيل الصوتي” !
بقلم أمير بهلول

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى الفاف، أن البعض يحاول إقحام الفاف والرابطة في القضية من أجل تغليط الرأي العام.

وقال “صالح باي عبود” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “تحاول بعض الأطراف أن تجعل الفاف أو الرابطة طرف في قضية التسجيل الصوتي والهدف منها تغليط الرأي العام”.

وأضاف: “الفاف أول من تحرك من أجل الحديث عن القضية وبعد ذلك كان هناك تسلل للقرارات بداية من وزارة الشباب والرياضة وصولا إلى وقوف فهد حلفاية أمام لجنة الإنضباط”.

وتابع: “أمس الخميس استعدت الاتحادية عن طريق لجنة الأخلاقيات السيد سعداوي يوم 07 جوان المقبل”.

وختم كلامه: “هناك قوانين يجب أن نسير عليها، الاتحادية تسعى لمعالجة هذه القضية دون الدخول في متاهات”.


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