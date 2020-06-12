صالح باي عبود: “الفاف ضحية حملة شرسة” !

الرياضة
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صالح باي عبود: “الفاف ضحية حملة شرسة” !
بقلم أمير بهلول

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى مستوى الفاف، أن الإتحادية الجزائرية ضحية حملة شرسة تقودها أطراف لها خلفيات أخرى.

وقال “عبود” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “تعليمة وزارة الشباب والرياضة هي تعليمة عادية والفاف ضحية حملة شرسة تقودها عدة أطراف”.

وأضاف: “في أول وهلة كان من المنتظر أن يبحث زطشي عن حيثيات هذه التعليمة، وكان ذلك يوم الثلاثاء أين التقى بالوزير ومنحه توضيحات وأنهى كل الجدل”.

وتابع: “الأنظار موجهة دائما للإتحاد الجزائري بالبعض قال أنه تم توبيخه من طرف الوزارة ولهؤلاء نطلب لهم الهداية ان شاء الله”.


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