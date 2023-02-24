صالح باي عبود: “بوقرة لا زال واحدا من الإطارات التابعة للفاف”

رد المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، على شائعات مغادرة مدرب المحليين مجيد بوقرة، لمنصبه.

وصرح باي عبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مجيد بوقرة، لا زال إلى حد الآن واحدا من اطارات الفاف، وتحت تصرفها”.

كما أضاف المكلف بالإعلام لدى الفاف: “خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل بوقرة”.

وتابع صالح باي عبود: “هناك مشاورات عديدة بين رئيس الفاف جهيد زفيزف، ومجيد بوقرة، لا زالت جارية”.