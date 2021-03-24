صالح باي عبود يكشف جديد الخضر قبل موقعة زامبيا !

كشف رئيس خلية الإعلام والإتصال بالاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود جديد الخضر قبل مواجهة زامبيا المُقررة غدا الخميس.

صالح باي عبود المتواجد بزامبيا رفقة الخضر أجرى أمسية اليوم الأربعاء اتصال هاتفي بالتلفزيون العمومي قال فيه:

“المعنويات جد مرتفعة.. رغم أن المُباراة شكلية لكن الناخب الوطني معروف بصرامته وسيُطالب اللاعبين بالفوز ضد زامبيا”.

“الجو رائع داخل المنتخب الوطني كما تعرفون وهذه الأمور أصبحت معهودة منذ قدوم بلماضي وكذا التتويج بالكان”.

“اللاعبون الجدد على غرار زروقي توبة وخاسف اندمجوا بسرعة في المنتخب الوطني”.

“الكل يُعول على تحقيق نتيجة إيجابية ضد زامبيا ومواصلة سلسلة عدم الانهزام”.