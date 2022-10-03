“صالح جنيرال” أمام محكمة الدار البيضاء لتعرضه لاعتداء خطير

قررت محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الاثنين بالافراج المؤقت عن الشاب “ش.صالح” المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي باسم”صالح جنيرال”. والمعروف خلافاته مع مغني الراب “ديدين كلاش”. وذلك نظرا لوضعه الصحي الحرج، مع تأجيل ملفه لتاريخ 17 أكتوبر الجاري.

المتهم ” صالح جنيرال” تم إيداعه رهن الحبس المؤقت مساء أمس الأحد بأمر من نيابة محكمة الدار البيضاء. إفراغا للامر بالقبض الصادر ضده في حكم غيابي عن ذات الجهة القضائية وذلك لتورطه سابقا في ملف جزائي يتعلق بالاعتداء.

هذا وقد كان المعني قد تعرض منذ أيام لاعتداء خطير من قبل مجموعة من الأشخاص. ما تسبب له في إصابات خطيرة في مناطق متفرقة من جسده. وتم تقديمه صبيحة اليوم الاحد للمحاكمة وهو في وضعية صحية حرجة، نائما على سرير طبي، ومجبس اليدين ومصاب بجروح خطيرة في وجهه، وغير قادر على السير، هذا الاخير طلب من هيئة المحكمة تاجيل ملفه الذي يمثل فيه متهما والافراج عنه لمواصلة علاجه، وكشف انه غير قادر حتى في التحكم في حاجاته البيولوجية، وهو ما قبلته المحكمة بعد تقديم النيابة التماساتها بعدم الاعتراض.

هذا وقد كانت مصالح الامن قد تمكنت فور تلقيها بلاغا من المستشفى الذي كان يخضع فيه المعني للعلاج بفتح تحقيق حول حادثة تعرضه لاعتداء خطير من قبل مجموعة من الاشخاص وتمكنت من توقيف احد المشتبهين فيهم وتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تتعلق بالضرب والجرح العمدي.

هذا وقد كان ” صالح جنيرال” قد دخل لغرفة العناية المركزة لمدة خمسة ايام على إثر حادثة الاعتداء، وتحويله من هناك على نيابة محكمة الدار البيضاء بسبب حكم غيابي مع امربالقبض الذي تم افراغه. حيث سيمثل المعني كمتهم وضحية في ملفين منفصلين.