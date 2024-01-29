صالح حميدة يلتحق بمولودية وهران ضمن الميركاتو الشتوي

أبرمت إدارة فريق مولودية وهران، اليوم الإثنين، ثاني صفقة لها ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، تحسبا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع الظهير الأيسر صالح حميدة، قادما من نجم مقرة.

كما نشر مسؤولي الحمراوة، صورة لمستقدمهم الجديد، بقميص الفريق، عقب توقيعه العقد الذي يربطه بالنادي.

يذكر أن الظهير الأيسر صالح حميدة، يعد ثاني صفقة يحسمها فريق مولودية وهران، بعد ظفره بخدمات ماكسوال باكو.