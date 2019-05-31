صالح علاش: ” الإتحاد العربي وجه الدعوة للمولودية شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة”

دعى المنسق الإداري لفريق إتحاد العاصمة صالح علاش، السلطات الجزائرية للنظر لوضعية الفريق الذي أصبح يعاني ماليا، مؤكدا في نفس الوقت أنه إتحاد العاصمة يملك الحق للمشاركة في منافسة البطولة العربية.

وتحدث صالح علاش عن الصعوبات التي يواجهها فريق إتحاد العاصمة، على هامش تواجده في حفل تكريمي نظمته ولاية الجزائر سهرة الخميس قائلا:

“أطلب من السلطات الجزائرية أن تنظر في هذا الفريق الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية، والتي يعرفها العام والخاص، من أجل السماح لهذا الفريق للقيام بكل التحضيرات لمختلف المنافسات في الموسم المقبل”.

“تحصلنا على معلومة من الإتحاد العربي لكرة القدم، بأنها وجهت الدعوة لثلاث أندية جزائرية ويتعلق الأمر بكل من إتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، لكن الإتحادية تقول أن كلب فريق من حقه المشاركة في منافسة واحدة فقط، وهذه سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية”.