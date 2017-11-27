صالح علاش: “حداد لا يزال رئيسا للفريق وسيبقى معنا”

فنذ مناجير إتحاد العاصمة “صالح علاش” كل الأخبار التي تحدثت عن مغادرة الرئيس الحالي للفريق”ربوح حداد” وعرض أسهمه للبيع.

ودافع “علاش” عن غياب “ربوح حداد” عن الحفل الذي أقامته المديرية المكزية للأمن الولائي على شرف إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وقال علاش:”حداد لا يزال رئيسا للفريق، إذا غاب عن مباراة واحدة أو مبارتين فهذا لا يعني أنه سيتخلى عن الفريق”

واضاف:”هناك بعض الأطراف التي تروج إشاعات عن مغادرة حداد من أجل خلق المشاكل فقط، ونحن واعون بمصدر هذه لإشاعات”

وإختتم علاش ححديثه قائلا:”سنرد على هؤلاء الأشخاص في أقرب الآجال، وأؤكد لكم أن حداد لا يزال باق على رأس الفريق”