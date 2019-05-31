صالح علاش: “على عرامة أن يكشف لنا الأشخاص الذين عرضوا عليه المال”

أكد المنسق الإداري لفريق إتحاد العاصمة صالح علاش، أن فريقه ليس له أي علاقة بما حدث بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، مضيفا أن النادي تعرض لمؤامرة منذ بداية مرحلة العودة سواء من الحكام أو أطراف مجهولة، تسعى لتحطيم النادي.

وتحدث صالح علاش عن قضية التسجيلات التي نشرها رئيس شبيبة القبائل، على هامش تواجده في حفل تكريمي نظمته ولاية الجزائر سهرة الخميس قائلا:

“الإتحاد لا يملك أي صلة في هذا المشكل، وفريقنا ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، والآن إذا كان هناك أشخاص خارج إتحاد العاصمة تحدثوا مع ملال فما عليه سوى أن يكشفهم لنا”

وأضاف:” إتحاد العاصمة تعرض لمؤامرة في مرحلة العودة..كيف نفسر أن إتحاد العاصمة من الأندية القليلة التي تدفع الضرائب في الوقت المحدد، في حين نجد أنه يتم تجميد حسابات الفريق قبل 48 ساعة فقط عن تنقل صعب إلى قسنطينة”.