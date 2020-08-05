صالح قوجيل يعزي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ببرقية تعزية وتضامن إلى الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب للجمهورية اللبنانية ، على إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء، جاء فيها:

” بمنتهى الأسى والأسف وبقلب يعتصر دما تلقيت، أخي العزيز، نبأ الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت وما نجم عنه من شهداء ومصابين وخسائر مادية.

وأضاف صالح قوجيل: “وعلى إثر ما ألم بكم وألم بنا جميعا، لا يسعني إلا التسليم بقضاء الله وقدره، ومشاطرتكم مشاعر الحزن، وأتوجه إليكم، دولة الرئيس وأخي الأعز، ومن خلالكم الشعب اللبناني الشقيق، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الجزائري، بخالص مشاعر التعازي وصادق الدعاء، سائلا العلي القدير الذي وسعت رحمته كل شيء أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنب بلدكم لبنان كل مكروه إنه سميع مجيب”.

وخلص رئيس مجلس الأمة بالنيابة في ختام برقيته إلى القول: “ بأنني على ثقة ويقين لا يعتريه شك بأن لبنان والشعب اللبناني سيتمكن بإرادة صلبة لا تلين من تجاوز هذا الرزأ الفادح ويعود قويا كما عهدناه دوما، وما ذلك على الله بعزيز”…