صالح لعور: “تزايد الإصابات بكورونا راجع إلى رفع الحجر الجزئي في شهر جوان”

ربط رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور صالح لعور عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، تزايد عدد الإصابات في الفترة الأخيرة برفع الحجر الجزئي في 14 جوان الفارط.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين ورئيس الجمعية الوطنية للتكوين المتواصل في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، على وجوب تظافر جهود جميع القطاعات للحدّ من انتشار الجائحة.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن قطاعات الداخلية، البيئة، التربية والاتصال لها دور كبير في التقليل من انتشار وباء كورونا مع إشراك جميع الفاعلين من مثقفين وفنانين وأئمة.

مؤكدا بأن محاربة الوباء لا يجب أن يرتبط بمجهودات قطاع الصحة فقط، بل يجب تظافر جهود كل القطاعات المعنية والمواطنين لوضع حلول واستراتيجية ملائمة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وقال صالح لعور إنه يجب التحضير للمرحلة المقبلة بتكثيف عمليات الكشف عن الفيروس وتوفير أجهزة الكشف والكمامات وتوزيعها بالمجان على المواطنين بأكبر نطاق ممكن.

هذا وحثّ المتحدث المواطنين على عدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة والمغرضة التي غالبا ما تستغل لأغراض مشبوهة.