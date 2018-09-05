صالح لعور: لايجب تسييس قضية وفاة الدكتورة عائشة عويسات

قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين صالح لعور، إن هناك أطراف تريد تسييس قضية وفاة الدكتورة عائشة عيسات، لأغراض سياسية لاتخدم مصلحة الوطن.

ودعا الدكتور صالح لعور، خلال إستضافته بقناة “النهار” ، اليوم الأربعاء، الرأي العام عدم التأثر بمنشورات الفايس بوك، التي تريد إشعال نار الفتنة والمساس بالمنظومة الصحية .

وإعتبر المتحدث،تصريحات وزير الصحة مختار حسبلاوي ،حول وفاة الدكتورة عيسات عائشة بالعادية،مشيرا انه اعتمد على التفسير العلمي لأسباب لدغ العقرب للضحية المتوفاة.

وحذر صالح بلعور، من ارتفاع حالات لسعات العقارب ،حيث تم تسجيل مابين 32 الف الى 50 الف حالة لسع العقارب سنويا .

وقال مايستدعي أخذ الاجراءات خاصة الوقائية والمتعلقة أساسا بنظافة المحيط ، ووضع الإمكانيات لتفادي الوفيات