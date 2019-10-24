صالح ڨوجيل : الفقيد كان من النخبة الاعلامية الرائدة

قدّم رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح ڨوجيل تعازيه لعائلة المرحوم الاستاذ والزميل الاعلامي علي فوضيل الذي وافتنه المنية اليوم عن عمر يناهز 63 سنة.

وقال صالح ڨوجيل في برقية تعزية ارسلها لعائلة الرئيس المدير العام لمجمع الشروق أن الفقيد “كان من النخبة الاعلامية الرائدة”.

وأضاف رئيس مجلس الامة بالنيابة أن علي فوضيل من “الصحفيين الذين اضطلعوا منذ سنوات بمهامهم النبيلة بالتزام واخلاص ومهنية”

كما ذكر ڨوجيل “بالمزايا والمآثر التي ستظل شاهدة على مساره المهني وسيرته الانسانية”.

هذا وقد إنتقل إلى رحمة الله الاستاذ والزميل الاعلامي علي فوضيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق اليوم عن عمر يناهز 63 سنة.