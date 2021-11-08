صالح ڨوجيل يستقبل موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا

صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة يستقبل موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة

إستقبل صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة مساء اليوم الإثنين موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الذي يقوم يزيارة رسمية للجزائر تدوم يومينحسب ما افاد به بيان المجلس .

وخلال اللقاء ڨوجيل جدد موقف الجزائر الداعم اللامشروط للأشقاء في ليبيا من أجل إنجاح مسعى التسوية السياسية. كما اكد رئيس مجلس الأمة على موقف الجزائر الثابت والراسخ تجاه الشعب الليبي والوضع في ليبيا ينبع من العلاقات التاريخية بين البلدين والمتجذرة منذ ثورة أول نوفمبر المظفرة. بالإضافة إلى موقف الجزائر الذي يتأسس على الموقف الذي يتأسس على مبدأ احترام السيادة الداخلية للدول.

وتابع صالح ڨوجيل ان الحل يجب أن يكون سياسيا وليبي ليبي وأيضا بواسطة آليات الحوار والمصالحة وسحب جميع المرتزقة و المقاتلين و القوات الأجنبية. وهو موقف الجزائر الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ البداية. وأكد عليه خلال مشاركته في مؤتمر برلين العام 2020، وفي مختلف المناسبات والمحطات وتجسد جليا بمناسبة احتضان الجزائر للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا يومي 30 و31 أوت الماضي.

وفي السياق ذاته شدد صالح ڨوجيل على أهمية الاستحقاقات الليبية المقبلة والتي تستوجب العمل من أجل انجاحها وتهيئة جميع الظروف للقبول بنتائجها. مع حشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينهي صفحة الخلافات، وتثمر شرعية شعبية انتخابية تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار.

وأشاد من جهته موسى الكوني بمواقف الجزائر الثابتة والمحايدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والمؤسسة على وقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا. مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر على جميع الأصعدة. كما أكد الكوني على أهمية تواجدها كعامل استقرار فعال لحلحلة المسألة الليبية. كما نوه الكوني بالخبرة الجزائرية في فض النزاعات بالطرق السلمية علامة جزائرية خالصة مطلوبة ومساعدة اليوم في ليبيا وكل المبادرات الرامية لتسوية النزاعات على المستويات الإقليمية، الجهوية والدولية.