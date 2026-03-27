صالون “إنفست إكسبو”.. توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركاء أفارقة

أبرمت شركة “بلاكو”، 3 مذكرات تفاهم مع شركاء أفارقة من موريتانيا والسنغال وتونس، في أولى أيام الصالون الدولي الثامن للاستثمار (الجزائر إنفست إكسبو) المتواصل بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد في وهران.

ويُشارك أزيد من 150 عارضًا داخل وخارج الوطن في الموعد المنظم برعاية وزير الصناعة.

وتم ابرام اتفاقيات تعزّز حضور الشركة المذكورة في أسواق القارة السمراء التي باتت تمثّل أولوية استراتيجية للمؤسسة في المرحلة المقبلة.

كما استعرض المدير العام للشركة، أمين حاج عربي تشكيلة المنتجات، لا سيما عبر فرقة الشركة المختصة في تجهيز مواقع البناء.

وشملت المعروضات حلولاً متكاملة للأسقف، وأنظمة “البلاكو بلاك، والإكسسوارات الخاصة بالأسقف المستعارة.

وهي المنتجات التي حققت نجاحاً لافتاً وطنياً، وتتطلع لغزو الأسواق الخارجية، تجسيداً لسياسة الدولة القائمة على حفز المنتجات الوطنية.

وقال حاج عربي أنّه تمّ بالفعل تنفيذ عملية تصدير أولى ناجحة إلى موريتانيا كعيّنة تجريبية، مع التحضير لعمليات أخرى.

كما كشف عن بدء التعاون مع السنغال منذ سبتمبر الماضي، متوقعاً ارسال شحنة جديدة في شهر أفريل المقبل، تماماً مثل تونس.

هذا ويتواصل صالون الاستثمار إلى غاية هذا الأحد، ويشمل مجالات الصناعة والبناء والطاقة واللوجستيك والتصدير.

وبحسب محافظ التظاهرة أحمد حنيش، يجمع الصالون، زهاء 130 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة متخصصة في الصناعة والتصدير.

كما يُرتقب حضور مؤسسات أجنبية وممثلي فروع لشركات أجنبية تنشط بالجزائر من الصين وإيطاليا وتركيا والهند وغيرها.