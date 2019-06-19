صالون التلميذ والطالب من 4 إلى 9 جويلية 2019 بثلاث ولايات

ستحتضن كل من المدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران وقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة وفندق نوفوتيل بقسنطينة، الطبعة العاشرة

للصالون التلميذ والطالب من 4 إلى 9 جويلية المقبل والتي تهدف إلى عرض فرص للتكوين

في عدة جامعات ومعاهد وطنية وأجنبية، حسب ما أفاد به بيان لمنظمي هذا الصالون،تحت شعار “بحصولك على شهادة البكالوريا أو بدونها أنت رابح”،

ويعتبر هذا الصالون “موعدا إستثنائيا” لكونه مساحة ودية ومهنية في نفس الوقت إذ سيسمح بالإلتقاء والتعارف بين مجموعة واسعة من

المؤسسات الفاعلة في مجال التكوين على غرار المدارس العليا والجامعات الجزائرية والأجنبية العمومية والخاصة والتكوين المهني ومدارس تعليم اللغات

وكذا عامة المتعلمين في مختلف التخصصات والمستويات التعليمية سواء كانوا باحثين عن فرص تكوين عالي أومهني أوطالبي الاستشارة والتوجيه.

ويدعم هذا الصالون من قبل الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، وكذا أول جامعة جزائرية خاصة بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني وسفارة فرنسا

من خلال كامبوس فرانس ألجيري، كما يشارك فيه على سبيل المثال كل من المعهد العالي للتكوين في التأمين والتسيير

وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار والمدرسة الوطنية للتسيير للقليعة بالإضافة إلى مجموعة تتكون 21 جامعة حكومية وروسية “راكوس”

وجامعتي تونس المركزية والحرة وكلية كندية وأخرى فرنسية مختصة في الدراسات العليا، يضيف المصدر ذاته .

وستعرف هذه الطبعة تنظيم ندوات ومحاضرات لتوجيه تلاميذ المدارس والثانويات وطلاب الجامعات بالإضافة الى ورشات

لتدريب لفائدة الأولياء إلى جانب تخصيص مساحة للتوظيف والتدريب للحصول على فرصة مناصب شغل بالشركات وطنية.

كما سيتم بالمناسبة الإعلان عن الدورة القادمة التي ستحتضنها كل من مدينة وهران، الجزائر العاصمة، عنابة، وبسكرة ما بين 7 و14 نوفمبر 2019 .