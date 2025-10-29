صالون الجزائر الدولي للكتاب: مشاركة 1254 عارضًا من 49 دولة

أكد محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب محمد إقرب، أن الصالون لم يعد مجرد حدث ثقافي بل صار ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياحية بامتياز ينتظرها الجزائريون والعرب كل عام بشغف.

وأشار إقرب خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الكتاب ليس سلعة فقط بل رسالة تعلن من خلاله الجزائر أنها لا تزال منارة للثقافة والحوار والانفتاح على الآخر. مثلما يكرسه شعار هذه الدورة “الكتاب ملتقى الثقافات “. مشيرا إلى أن الطبعة الـ 28 للصالون التي تنطلق اليوم ستمتد إلى غاية الـ08 نوفمبر الداخل. بحيث ستفتح أبواب الصالون للجمهور والزوار هذا الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية الساعة 20.00.

وقال إقرب إنّ الصالون إستقبل العام الماضي خمسة ملايين زائرا، أما هذا العام فالتوقعات تتجه نحو رقم قياسي جديد باعتباره سيكون حدثا وطنيا كبيرا. خصوصا أنه يتزامن مع انطلاق الإحتفالات بالذكرى الـ71 المخلّدة لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة وبداية العطلة المدرسية في الجزائر. مما يسمح للعائلات من مختلف مناطق البلاد بالتنقل للصالون رفقة الأولاد المتمدرسين والطلبة بكل أريحية.

وأوضح في ذات السياق، أن صالون الجزائر أصبح اليوم أكبر حدث ثقافي في المنطقة العربية وحوض المتوسط. حيث تعد هذه الطبعة استثنائية بمشاركة 1254 عارضًا يمثلون دور نشر ومؤسسات من 49 دولة. وأكثر من 240 ألف عنوان يغطي كل الأجناس الأدبية والعلمية بمختلف اللغات، وتتربع على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع.

وبخصوص البرنامج الثقافي، تحدث إقرب عن مشاركة لافتة ومتوقعة لما يقارب 250 كاتبا من داخل وخارج الجزائر، سيساهمون في تنشيط وإثراء ندوات ولقاءات فكرية ثرية. أبرزها ملتقى دولي في فندق الأوراسي في الرابع من نوفمبر بعنوان “الجزائر في الحضارة”. مشيرا إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز الدور التاريخي للإنسان الجزائري كمحرك للحضارة الإنسانية. وإبراز القامات الفكرية والعلمية والأدبية التي أنارت مسار البشرية.