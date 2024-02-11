صالون السيارات.. ربع مليون زائر و150 ألف طلبية لاقتناء المركبات

أسدل الصالون الوطني للسيارات ولواحقها أمس السبت الستار عن الطبعة الأولى التي افتتحت يوم 5 فيفري الفارط.

وأعلنت شركة even pro informatique عن إختتام الصالون الوطني للسيارات ولواحقها bahia auto ، أمس السبت، أين تم تسجيل ربع مليون زائر طيلة فترة فعاليات الصالون.

وقال محمد نموشي محافظ الصالون، أنه تم تسجيل 250 ألف زائر طيلة فترة فعاليات الصالون . حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف زائر خلال اليوم الأول. واليوم الثاني اكثر من 40 ألف زائر. بالإضافة كذلك إلى قرابة 60 ألف زائر في اليوم الثالث. واليوم الرابع أكثر من 30 ألف زائر. ناهيك عن تسجيل قرابة 80 ألأف زائر خلال اليومين الأخيرين من المعرض.

وكشف نموشي، أن هنالك 6 علامات كانت حاضرة بالمعرض، وبعضها ضمن التسليم الفوري للمركبات للمواطنين خاصة السيارات النفعية. كما أن الصالون شهد كذلك تخفيضات كثيرة على مختلف الموديلات ومختلف العلامات. وهو ما اسفر عن إيداع 150 ألف طلبية لإقتناء سيارة تم قبول وتأكيد عدة طلبيات.

وأوضح نموشي في سياق ذي صلىة، أن أزيد من 40 مؤسسة من مختلف المجالات شاركت في الصالون، على غرار البنوك، التامينات، قطع الغيار،مواد التنظيف والعناية بالسيارات والإكسسوارات. حيث أنه ونظرا للصدى الإيجابي للصالون إلتحقت عدة شركات بالمعرض بعد انطلاقه ولقيت تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور