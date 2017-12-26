صالون دولي لرسكلة النفايات بوهران

ينظم الصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات بوهران، في طبعته الثانية بمبادرة من مؤسسة “أس أو أس ايفنت” بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات.

و يشارك في المعرض زهاء 40 عارضا من داخل وخارج الوطن، في الطبعة الثانية للصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات في الفترة ما بين 8 إلى 11 جانفي القادم.

وأبرز مدير مؤسسة “أس أو أس ايفنت” محمد فؤاد عمار، في ندوة صحفية، مشاركة عارضين من كوريا الجنوبية وتونس .

بالإضافة إلى كندا مع إحتمال حضور شركات أجنبية أخرى لم تأكد بعد حضورها.

كما أضاف نفس المتحدث، أن هذا الصالون يهدف إلى التعريف بالتجارب المحلية والأجنبية.

في مجالات الفرز ورسكلة النفايات لتحسيس المواطن بمسألة البيئة .

من جهتها، أكدت كهينة بن حمادي مديرة الاتصال والتسويق بالوكالة الوطنية للنفايات.

تنظيم يوم دراسي حول الشراكة المستدامة من أجل تسيير مدمج للنفايات.