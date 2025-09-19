صالون موسكو.. جلسات ثنائية لمتعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول

نظمت اليوم الجمعة، جلسات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول لبحث فرص التعاون والشراكة، على هامش اختتام فعاليات الصالون الدولي ال34 للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو 2025.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، سمحت هذه الجلسات الثنائية التي أقيمت بجناح الجزائر. باستعراض فرص الشراكة و تبادل الخبرات. فضلا عن بحث امكانيات التصدير المباشر الى السوق الروسي.

كما نظمت بذات المناسبة ورشة عمل و عرض متخصص قدمه خبراء ومتعاملين اقتصاديين روس. أبرزوا من خلاله جملة من الارشادات العملية و الايضاحات التنظيمية واللوجستية. مع عرض أهم متطلبات السوق الروسي و فرص التعاون المتاحة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في روسيا.

وعرف اليوم الأخير من فعاليات هذا الصالون إقبالا كبيرا على الجناح الجزائري. ما يعكس المكانة المتنامية للمنتوج الوطني واهتمام الزوار بجودته وتنوعه.

كما شهد الجناح الجزائري منذ انطلاق المعرض حركية كبيرة وإقبالا ملحوظا من الزوار والمهنيين. تأكيدا لجاذبية المنتجات الجزائرية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.