صالون “ميكانيكا الجزائر” في وهران بداية من 10 فيفري المقبل

تستعد مدينة وهران لاحتضان واحدة من أبرز التظاهرات الصناعية في الجزائر، من خلال ‏تنظيم معرض “ميكانيكا الجزائر”. في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فيفري، وذلك بمركز ‏المؤتمرات. بمشاركة نوعية لفاعلين أساسيين في صناعة السيارات وقطع الغيار.‏

وسيتميز المعرض بحضور شركات كبرى في مجال تصنيع وتركيب السيارات، على غرار ‏ستالنتيس الجزائر، شيري وجيتور. إلى جانب مؤسسات متخصصة في الصناعات المكملة، من ‏بينها مصانع بطاريات السيارات مثل فابكوم. ومصانع العجلات على غرار إيريس، ما يعكس ‏تنوع النسيج الصناعي المشارك وقوة سلاسل التموين المحلية.‏

كما سيعرف “ميكانيكا الجزائر” مشاركة واسعة لأهم الشركات المنتجة لقطع غيار السيارات، ‏والمؤسسات الرائدة في المناولة الصناعية، إضافة إلى متعاملين ناشطين في تصنيع المركبات، ‏في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتشجيع الإدماج المحلي.‏

ونظم المعرض تحت رعاية وزير الصناعة، وبمرافقة كل من الوكالة الجزائرية لترقية ‏الاستثمار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. ما يمنحه بعدا مؤسساتيا يعكس الاهتمام ‏الرسمي بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي وخلق مناخ محفّز للاستثمار والشراكة.‏

ومن المنتظر أن يشهد الصالون حضورا قياسيا لشركات حاصلة على اعتماد تصنيع السيارات. ‏إلى جانب شركات عالمية ومصانع تدخل في إنتاج المركبات وقطع الغيار. الأمر الذي يعزز ‏مكانة المعرض كمنصة وطنية للتلاقي بين الفاعلين المحليين والدوليين.‏

كما يرتقب أن يعرف الحدث حضورا رسميا وإعلانا مهما يتمثل في تشكيل شعبة قطع غيار ‏المركبات التابعة لمجلس التجديد الاقتصادي. في مسعى لتنظيم هذا النشاط، وتوحيد جهود ‏المتعاملين، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.‏

ويؤكد معرض “ميكانيكا الجزائر” مرة أخرى دور وهران كقطب اقتصادي وصناعي، وفضاء ‏لعرض القدرات الوطنية. وبحث آفاق التعاون والاستثمار في صناعة السيارات وملحقاتها، بما ‏ينسجم مع التوجهات الجديدة للاقتصاد الجزائري.‏

