صالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا” يعود بعد عامين من الإنقطاع

أعلنت وزارة الثقافة والفنون اليوم الخميس عن عودة صالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا بعد عامين من الإنقطاع بسبب جائحة كورونا. ووفق بيان الوزارة فإن سيلا ستقام في الفترة من 24 إلى 31 مارس 2022 بقصر المعارص الصنووبر البحري في العاصمة.

وستكون الدورة الـ 25 للصالون بمثابة طبعة رمزية بمعنى الكلمة في تاريخ الحدث كما انها تصادف ربع قرن من الإحتفال بالكتاب

وسنسمح هذه الدورة بإعادة ربط الصلة بهذا الحدث الاساسي في الحياة الثقافية الوطنية من خلال الوصول إلى المؤلفات الصادرة حديثا أوالناذرة

وككل طبعة ستكون إيطاليا ضيفة شرف لهذه الطبعة البلد الجار والصديق والذي بصيت واسع في مجال النشر والإنتاج الثقافي سواء فسي الماضي أوالحاضر.

كما ستأخد هذه الطبعة بعين الإعتبار تعليمات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وقرارات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الوقائة للحد من إنتشار وباء كورونا.

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افتتحت بقصر المعارض-الصنوبر البحري الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة “ألجاست 2021”. ونظم هذا المعرض من طرف البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة (BASTP) ومركز التجارة العالمي-الجزائر (World Trade Center-Algiers ) بإشراف وزارة الصناعة.

وحضر مراسم افتتاح الصالون، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ووزير الصيد البحري.

كما حضر المعرض كل من المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة،عبد العزيز قند، نيابة عن وزير الصناعة، أحمد زغدار.

ويشارك في هذا الصالون المتخصص، الذي يمتد من 22 إلى 25 نوفمبر، حوالي 90 عارضا ينشطون في عديد الفروع الصناعية. وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين المناولين والمؤسسات الصناعية وترويج المنتوج المحلي.

وتعد هذه التظاهرة فرصة لمصدري الأوامر لمعرفة قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة. كما تندرج ضمن توجهات السلطات العمومية الرامية لترقية المناولة الصناعية والإدماج وجعلها أكثر تنافسية على مستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وعلى هامش الصالون، سيتم التوقيع على أكثر من عشرة اتفاقيات إطار بين المجمعات العمومية وبورصات المناولة والشراكة لتطوير المحتوى المحلي في مختلف الفروع الصناعية.

وخلال هذه التظاهرة، تم تخصيص فضاء لعقد لقاءات أعمال بين الشركات المصدرة للأوامر والمؤسسات المناولة. إضافة إلى برمجة عدة ندوات ومحاضرات تتمحور حول أهمية المناولة ودورها في تطوير الصناعة الوطنية.