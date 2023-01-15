صامويل إيتو يحط رحاله بالجزائر لحضور فعاليات الشان

وصل ظهر اليوم الأحد، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، إلى الجزائر، لحضور فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان رئيس لجنة تنظيم “الشان” رشيد أوكالي، وسفير الكاميرون بالجزائر، في استقبال صامويل إيتو، فور وصوله إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

كما سيتنقل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إلى ولاية وهران، أين سيخوض منتخبه مبارياته ضمن هذه البطولة.

يذكر ان منتخب الكاميرون، سيفتتح مشواره ضمن بطولة الشان، غدا الإثنين، بمواجهة الكونغو، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.