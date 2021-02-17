صانداونز يتحصل على الترخيص لمواجهة شباب بلوزداد

كشف الحساب الرسمي لنادي صانداونز الجنوب إفريقي، عن تحصله على التراخيص اللازمة لدخول الجزائر، ومُلاقاة شباب بلوزداد، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وأوضح المُلقبون بـ”البرازيليين”، بأنهم سيُسافرون الى العاصمة، بداية من يوم غد الخميس، تحسبا لمواجهة السياربي.

وتؤكد المعطيات الأخيرة، بأن الجولة الثانية من “التشامبينزليغ” بين “البافانا بافانا” وأبطال الجزائر ستُلعب في موعدها.

وكثر الحديث في الساعات الأخيرة، عن تأجيل اللقاء أو إلغائه، بسبب كورونا المتحورة التي تضرب جنوب إفريقيا مؤخرا.

وتخوفت السلطات الصحية في بلادنا، من إمكانية إنتقال الوباء بُحلته الجديدة الى الجزائر، من خلال لاعبي صانداونز.