صانداونز يُعقّد مهمة الترجي.. وتوغاي وبوعالية أمام حتمية “الريمونتادا” في الإياب

تعرض الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي وكسيلة بوعالية لهزيمة قاسية رفقة ناديهما الترجي الرياضي التونسي أمام الضيف ماميلودي صانداونز بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، مع أفضلية نسبية للفريق الجنوب إفريقي. قبل أن يفرض صانداونز سيطرته مع بداية المرحلة الثانية. وفي الدقيقة 51، تمكن المهاجم برايان مونيز، من تسجيل هدف المباراة الوحيد، مانحاً فريقه أفضلية ثمينة خارج الديار.

ورغم تلقي صانداونز ضربة بطرد مدافعه غرانت كيكانا، في الدقائق الأخيرة، إلا أن الترجي لم ينجح في استغلال النقص العددي للعودة في النتيجة. ليكتفي بالهزيمة ويؤجل الحسم إلى لقاء الإياب.

وسيكون الترجي، بقيادة توغاي وبوعالية، مطالباً بردة فعل قوية في مباراة العودة المقررة يوم 18 أفريل، من أجل قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.