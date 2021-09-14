صانعة حلويات ستملأ حياتك بالمسرات

من وسط البلاد. وتحديدا من ولاية تيبازة، إرتأت فايزة أن تشارك في ركننا بإعلان سيكون بالنسبة إليها فاتحة خير لتستقر مع من يكون لها نعم السند وإلى الابد.

فايزة في ال40من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، حنونة طيبة، صانعة حلويات من الطراز الرفيع، سمراء وطويلة القامة.

تبتغي فايزة أن يكون لها حظ مع رجل كن أوفياء جريدتنا الغراء، رجل رصين مثقف، متفهم لطبيعة عملها، سنه لا يتجاوز 55سنة، لا تشترط فايزة الولاية كما تقبل الإرتباط برجل أرمل أو مطلق بأولاد، وتحلم ان يتحقق أملها بإرتداء الثوب الابيض في أقرب الآجال.

الرقم السري : 135561

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