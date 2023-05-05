صانعة محتوى تستعرض طقم ذهب قيمته أزيد من 14 مليار سنتيم.. وتعلّق

أثارت صانعة محتوى سعودية والمعروفة بإسم “شيري ” الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي بنشرها فيديو استعرضت فيه أكبر طقم ذهب في المملكة.

وظهرت صانعة محتوى “شيري ” عبر فيديو لم تتجاوز مدته 15 ثانية وهي لابسة طقم ذهب وزنه إلى 15 كيلوغرامًا.ووصلت قيمته إلى 4 مليون ريال سعودي أي ما يُعادل 14 مليار و 400 مليون سنتيم جزائري.

وقالت السعودية “شيري”: لابسة أنا اليوم أكبر طقم في المملكة، وزنه 15 كيلو عيار21، شوفوا كيف هذا طلبكم للزواج أكيد”. وتابعت “شيري” بالتعليق “هذه هي المبالغة التي ما اقول لها لا”.

من جهتهم علّق رواد منصات التواصل عن روعة الطقم الذهبي ولكن مبالغ فيه كثيرا.

وحقق الفيديو إنتشارا واسعا بين رواد منصات التواصل وتفاعل كبير ومتابعيها قلة. فقد حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أيام قليلة.