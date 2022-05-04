صانع البسمة محمد حزيم في أسطر

تفقد الجزائر اليوم أحد من ابناءها البارين الذي قدموا الكثير من أجل صنع وإدخال البسمة إلى بيوت الجزائريين ايام العشرية السوداء. الممثل القدير محمد حزيم احد ابطال سلسلة بلا حدود الشهيرة توفي اليوم بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي.

كما كان له ظهور مميز في العشرية السوداء ، من خلال الجولات الفنية التي كانت تقام في مختلف أنحاء الوطن. كما مثّل في العديد من الأفلام الفكاهية التي أنتجتها التعاونيات الخاصة في وهران.

ومن ابرز اعماله سلسلة بلاحدود بين سنة 1988-1998 بالإضافة إلى طبیب بوسنیس سنة 2004 . وفي سنة 2008 قدم “فيروس في القصر”. وكذا سنة 2010 معاك يا لخضرا و دار المكي. اما سنة 2011 قدم المتسولة ويزميقري وأيضا حراقة. بالإضافة إلى الطبيب و التبذير وكذا حيدو ميدو.

في حين سنة 2012 قدم محمد حزيم “عايلة هايلة” و ” بدون تاشيرة ” بينما سنة 2013 قدم “دار الجيران” و “الفقير والغني”.

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انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وقد كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، أمس الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.

وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم غد الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.

بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.