صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس ضمن قائمة فوربس

ضمت القائمة السنوية لأفضل 30 مبدعا وملهما لعام 2023 التي تنشرها مجلة فوربس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إسم جزائري.

وحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس ضمن أفضل 30 مبدعا وملهما لعام 2023.

ويعتبر المعروف يإسم khoubai عبر منصات التواصل الإجتماعي من بين أبرز صناع المحتوى السياحي في الجزائر والعالم العربي.

وتتم تويجه في الـ 2022 بجائزة أفضل صانع محتوى للعام 2022 في حفل أقيم في مدينة كازان الروسية.

وزف khoubai الخبر عبر حسابه على الفيسبوك في منشور كتب فيه:

“رسميا في قائمة فوربس “ثلاثين مبدعًا وملهمًا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا #forbes30under30 ”

وأضاف بكل فرح وفخر، حبيت نقولكم أنو تم اختياري في لائحة 30 under 30

ثلاثين شخصية أقل من ثلاثين عاما مبدعة وملهمة شابة حسب مجلة فوربس، وسيتم التكريم منتصف شهر جانفي 2024 بحول الله.

وبذلك أكون الجزائري الوحيد الذي تم اختياره في هذه اللائحة لهذا العدد. ترشيح يشرح النفس ويزيدنا قوة لننفجر أكثر، شكرا لكل شخص ساهم ودعم محتواي من قريب او من بعيد”.

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