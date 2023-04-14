صانع محتوى بريطاني شهير يعتنق الإسلام.. تعرف على قصته

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لشاب بريطاني وهو يحاول قراءة سورة الفاتحة وبعض آيات القرآن. لأول مرة بعد أيام من اعتناقه الإسلام، أثناء أداء مناسك العمرة.

وأصر جوزيف الذي اختار اسم إبراهيم بعد دخوله الإسلام، على قراءة السورة مرات عديدة رغم تلعثمه فيها.

وظهر الشاب في مقطع آخر وهو يحاول قراءة السورة القصيرة وكتب عليه “أحاول مرة أخرى”.

ويتساءل متابعو إبراهيم باستمرار عن الوشم الذي يملأ جسمه ووجهه، فيجيب بأنه رسم تلك الوشوم قبل دخوله الإسلام. وأنه سيسعى لإزالتها بعدما علم أن الإسلام يحرم الوشم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تصدر اسم “Ibothepro” المدون البريطاني من أصول أفريقية الترند عبر الشبكات. بسبب نشره لتفاصيل حياته كمسلم.

ونالت المقاطع الخاصة به إعجاب الكثيرين عبر الشبكات. خاصة تلك التي وثق من خلالها رحلته للعمرة في المملكة العربية السعودية.

وخصص إبراهيم حسابه على موقع إنستغرام لمقاطع يصورها من السعودية ولا سيما من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وقال الشاب إنه دخل الإسلام للتقرب من الله تعالى وتحسين علاقته به، وأوضح في مقطع عبر صفحته كيف تمحو الصلاة كل الهموم وتجعل المصلي ينسى مشاكل الحياة وصعوباتها.

ويظهر إبراهيم في تلك المقاطع وهو يؤدي الصلوات أو يطوف حول الكعبة المكرمة. يذكر أن Ibothepro مؤثر معروف على انستغرام، نظرًا لقدراته كمنشئ محتوى. فقد جمع عددًا كبيرًا من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وحذف المدون الشهير كل الفيديوهات السابقة واتجه لتوثيق كل ما يتعلق باعتناقه الإسلام. وهي الخطوة التي باركها الكثيرون.

هكذا أسلم إبراهيم..

وُلد إبراهيم في نيجيريا سنة 1998، ثم بدأ المدون مسيرته في عالم التواصل الاجتماعي سنة 2017 وحصل على 500 ألف متابع في نيجيريا؛ مما جعل عدة علامات تجارية تتعامل معه.

في 2021 أعلن جوزيف أنه اعتنق الإسلام، وقال إنه كان دائمًا مهتمًّا بمعرفة المزيد عن الدين الإسلامي وأنه درسه لفترة طويلة ثم قرر تتويج هذه المسيرة باعتناقه.

ولقي إبراهيم استحسانًا واسعًا من طرف متابعيه المسلمين، واتخذ المحتوى الذي يقدمه مسارًا مختلفًا منذ إسلامه، إذ بدأ نشر آيات من القرآن الكريم والحديث الشريف والتعاليم الإسلامية.

وقرر إبراهيم استخدام منصته للدعوة إلى المبادئ والأخلاق والمعتقدات الإسلامية، مثل الكرم والرحمة والأخوة في المجتمع، ولتبديد الأكاذيب التي تروّج عن الإسلام وسوء الفهم.