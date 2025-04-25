صان داونز يقصي الأهلي المصري من رابطة أبطال إفريقيا

أقصِيَ نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، من سباق التأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمام ضيفه صان داونز الجنوب الافريقي، في إياب نصف نهائي المنافسة.

وانتهت المباراة المثيرة التي جرت بملعب “القاهرة” الدولي، بهدف لمثله، في لقاء مثير عرف حضوراً جماهيرياً غفيراً جدا.

وتقدم نادي الاهلي المصري بهدف سجله، طاهر محمد طاهر، في الدقيقة الـ24. قبل أن يعادل نادي صان داونز في الدقيقة الأخيرة من الوقف الأصلي للمباراة، بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل النادي الجنوب إفريقي بأفضلية الهدف خارج أرضه.

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