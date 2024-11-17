صايفي: “أتمنى أن تكون انطلاقتي في التدريب من بوابة المنتخب”

أشاد الدولي الجزائري السابق، رفيق صايفي، بالظروف التي وجدها في المنتخب، بمناسبة التحاقه بالطاقم الفني، في إطار تربصه الخاص بالحصول على شهادة “AFC PRO”.

وأكد صايفي، أنه بمجرد الدخول إلى مركز سيدي موسى. استذكر بعض من ذكرياته حينما كان لاعبا مع المنتخب، والتي وصفها بأنها: “جميلة وخاصة حسن الاستقبال”.

وأضاف: “لقد وجدت تسهيلات، والتقيت بعض المسيرين والطاقم الطبي، الذين سبق لي العمل معهم من قبل، وحتى اللاعبين أعرف معظمهم”.

كما أبرز صايفي، في تصريحات خص بها قناة “الفاف”: “في نفس الوقت الطاقم الفني أدخلني كواحد من المجموعة، صحيح أنني في المرحلة الأخيرة من نيل الشهادة. ويجب أن أعمل على التعايش، ولكن كانت لدي عروض من أوروبا والخليج، غير أنني اخترت منتخب بلادي”.

وواصل لاعب المولودية وعدة أندية فرنسية سابقا: “هذه فرصة لأشكر رئيس الاتحادية استقبلني وقال لي البيت بيتك، انا جد سعيد”

ولم يخف صايفي، رغبته في تدعيم الطاقم الفني للخضر مستقبلا. وختم: “مثلما كانت بداياتي في المنتخب، أتمنى أن تكون بداياتي في عالم التدريب عبر المنتخب الوطني.”