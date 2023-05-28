صايفي :”إتحاد العاصمة كان الأفضل ويستحق التتويج باللقب”

أبدى الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي سعادته بتحقيق إتحاد العاصمة الفوز أمام المستضيف يانغ أفريكانز في عقر داره.

وقال رفيق صايفي في تحليله لقناة “بيان سبورتس” القطرية عن المباراة “فريق سوسطارة قدم مباراة قوية ومثيرة، وكان الأفضل طيلة فترة المباراة رغم تنشطيه إياها خارج القواعد، بصراحة يستحق التتويج باللقب”.

كما أضاف نجم مولودية الجزائر سابقا “الأمر الذي فاجأني وهو الجميل بمباغتة الفريق المستضيف في الشوط الأول، كما حافظوا على نفس التركيز، وحافظوا على طريقة لعبهم الهجومية، عرفوا كيفية تسيير المباراة والخصم بطريقتهم الخاصة”.

يذكر، أن اللقاء انتهى بفوز زملاء محيوص بثنائية مقابل واحد. في انتظار حسم التتويج خلال لقاء الإياب.

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