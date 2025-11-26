صايفي: “الجزائر تملك كل المقومات للاحتفاظ باللقب العربي”

وضع نجم المنتخب الوطني السابق، رفيق صايفي، منتخب الرديف، في خانة المرشح الأبرز للتتويج ببطولة كأس العرب، المقررة في قطر في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الداخل.

ويستعد أشبال بوقرة، للدفاع عن اللقب العربي، المحقق سنة 2021، في البطولة التي ستنطلق رسميا يوم الاثنين القادم.

وفي رده على سؤال حول المنتخب الذي يرشحه للتتويج بالنسخة القادمة للبطولة العربية، قال صايفي: “أولا أقول الجزائر، نحن في أفضل رواق للاحتفاظ باللقب”.

قبل أن يضيف لاعب تروا الفرنسي السابق، في تصريحات لبرنامج “Lockers Room” الذي يبث عبر قنوات الكأس القطرية: “نمتلك فريقا قويا.. ربما تغيرت الاسماء ولكن بنفس الطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة”.

وفي السياق ذاته، استبعد صايفي، أن يتأثر المنتخب الجزائري المشارك في بطولة العرب. بتزامن هذه المنافسة مع كأس إفريقيا، وافتقاده لأبرز لاعبي المنتخب الأول.

مضيفا: “البطولة العربية ستتزامن مع كأس إفريقيا، هناك منتخب أول وفريق بلاعبين محلين أو من الدوري الخليجي.. ولكن نملك لاعبين للذهاب بعيدا في المنافسة”.

وتمنى صايفي التوفيق للمنتخب المحلي، في البطولة العربية، التي اعترف بأنها ستكون صعبة. بمشاركة منتخبات قوية في صورة مصر والسعودية وتونس والبلد المنظم قطر. وختم: “اللقب سيكون من نصيبنا إن شاء الله”.