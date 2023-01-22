صايفي :” المنتخب المحلي قد يواجه صعوبات في الأدوار المتقدمة “

أبدى الدولي الجزائري السابق رفيقي صايفي تخوفه بعض الشيء من التحديات المقبلة التي تنتظر المنتخب الوطني للمحليين في “الشان”.

وقال رفيق صايفي لقناة “بيان سبورتس” القطرية “يجب على لاعبي المنتخب المحلي. السرعة في بناء الهجمات و تسجيل الأهداف، بعدما لحضنا عدد من الفرص الضائعة”

كما أضاف مهاجم الخضر سابقا “هنا تحسن نوعا ما في المستوى و كان ردة فعل قوية من اللاعبين. لكن يجب شن الهجمات و تسجيل عدد من الأهداف”.

وختم المحلل في القناة القطرية “بيان سبورتس”: “المنتخب قد يعاني في المستقبل لأنه سيواجه منتخبات بمستوى أكبر، ولهذا يجب اخذ الاحتياطات، الجانب الدفاعي يقوم بواجبه”.

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