صايفي: “المهم هو التأهل للنهائي” !

أكد مساعد مدرب مولودية الجزائر “رفيق صايفي”، أنه يبحث رفقة فريقه التأهل لنهائي كأس الجمهورية وأنهم حضروا جيدا لهذه المباراة.

وقال صايفي في تصريح للإذاعة الوطنية: “كل مباراة وخصوصيتها، هذه مباراة كأس وليس مباراة بطولة، والأهم هو الوصول للنهائي”.

وأضاف: “إذا أردنا أن نكون في النهائي علينا أن نكون مركزين، وحاضرين بدنيا وفنيا، علينا أن نكون أفضل من الشبيبة”.

وتابع: “صحيح أننا خسرنا مباراة البطولة، لكن المباريات تختلف واللاعبون واعون بالمسؤولية”.

وأردف: “الحسابات تكون في نهاية المباراة، والأفضل هو الذي سيتأهل وأتمنى أن تكون تأشيرة النهائي من نصيبنا”.

وختم كلامه: “نحن مطالبون بالفوز وفقط، ليس تأكيد نتائج المباريات السابقة، على اللاعبين أن يقوموا بأدوارهم فقط”

كما أكد مدلل “الشناوة” أن المجموعة هي التي ستصنع الفارق، وليس هناك لاعب أساسي وآخر إحتياطي.