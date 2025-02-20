صايفي: “المولودية تملك حظوظها في التأهل لنصف نهائي رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر اللاعب الأسبق لفريق مولودية الجزائر، رفيق صايفي، بأن المولودية تملك حظوظها كاملةً في التأهل لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح صايفي، في هذا الخصوص، لشبكة “بيين سبورتس”: “كنا نتوقع قرعة أفضل، لكن كل الأندية كبيرة في هذا المستوى”.
وأضاف: “مولودية الجزائر تملك حظوظها في التأهل. ويبقى كل شيء ممكناً في هذا الدور من المنافسة الإفريقية”.
وتابع رفيق صايفي قائلاً: “يجب على المولودية الفوز في مباراة الذهاب. أهم شيء هو التفكير في التأهل، وحظوظنا وفيرة مثل كل الأندية الأخرى”.
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