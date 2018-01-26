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صايفي :”المولودية والسياربي خاوة والفوز للأفضل”

الرياضة
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صايفي :”المولودية والسياربي خاوة والفوز للأفضل”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رفيق صايفي المُدرب المُساعد لمولودية الجزائر، بأن الداربي أمام شباب بلوزداد، سيكون موعدا كبيرا بين الجيران، يوم غد السبت.

وصرح الدولي الجزائري السابق للقناة الإذاعية الأولى قائلا :”المولودية والسيباربي خاوة، والفوز سيكون للأفضل، وأتمنى أنّ نحصل على النقاط الثلاث”.

وواصل :”صحيح أن شباب بلوزداد في وضعية صعبة، ولكن هذا لايعني شيئا، لأن الموعد فريد من نوعه بالنسبة لكلا الطرفين”.

ليختم :”نستهدف الفوز من أجل المُحافظة على الريتم الذي يسمح لنا بالمُنافسة على المراكز الأولى واللاعبون يعرفون المسؤولية المُلقاة عليهم”.

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