صايفي تهدي الجزائر أول ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى

أحرزت البطلة الجزائرية، صايفي نسيمة، اليوم الأحد، ميدالية ذهبية، من مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء تتويج نسيمة صايفي، بهذه الميدالية الذهبية، بعد تألقها في منافسة رمي القرص سيدات، فئة (f57).

كما تمكنت البطلة الجزائرية، من حصد المركز الأول في هذه المنافسة، من رياضة رمي القرص، بعد تحقيقها رمية قدرت بـ34.54 مترا.

وتعد الميدالية الذهبية التي أحرزتها نسيمة صايفي، أول ذهبية تنالها الجزائر في الطبعة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، والجارية فعالياتها بالعاصمة الهندية، نيودلهي.