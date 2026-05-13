صايفي: “سنعطي كل لاعب حقه.. ولن نظلم أحدًا في المنتخب الأولمبي”

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رفيق صايفي، أن الطاقم الفني يعمل وفق رؤية واضحة لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المنتخب. مشددًا على أن أبواب المنتخب ستظل مفتوحة أمام كل اللاعبين دون إقصاء أو تمييز.

وفي تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على هامش التربص التحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، أوضح صايفي أن العمل انطلق مبكرًا من أجل بناء مجموعة تنافسية “شرعنا في التربصات بداية من شهر مارس، وكانت مختلفة بين اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا واللاعبين المحليين”.

وأشار الناخب الوطني للمنتخب الأولمبي إلى أهمية التربصات الدورية في تقييم اللاعبين ومتابعة تطور مستواهم “التربصات المتكررة في كل شهر تعطينا الوقت لإيجاد أفضل العناصر واللاعبين الجاهزين بدنيًا وتكتيكيًا، وحتى نتابع عن قرب اللاعبين مع أنديتهم”.

وكشف صايفي عن برنامج العمل الخاص بالفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لمعاينة اللاعبين المحليين بعد فترة التوقف “في شهر أوت سيكون هناك تربص محلي لتحديد قائمة اللاعبين المحليين الجاهزين، خاصة بعد فترة التوقف”.

وختم النجم السابق للمنتخب الوطني حديثه برسالة واضحة بخصوص معايير الاختيار داخل المنتخب الأولمبي “سوف نعطي الحق لكل لاعب، ومن يستحق سيكون حاضرا في المنتخب، ولن نظلم أحدًا”.