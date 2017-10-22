صايفي ل”النهار أون لاين”: “شاوشي قوي الشخصية وسيتجاوز قضية بلهاني “

تحدث مساعد مدرب مولودية الجزائر “رفيق صايفي” عن قضية الحكم على حارس الفريق فوزي شاوشي بالسجن 6 أشهر نفاذة.

وعادت قضية إعتداء شاوشي على الحارس السابق لوفاق سطيف عبد الرؤوف بلهاني لأروقة المحاكم، حيث تم الحكم بسجن حارس المولودية

وتحدث صايفي قي تصريح للنهار أون لاين حول هذه القضية موضحا:

“القضية القديمة لشاوشي مع بلهاني عادت من جديد إلى الواجهة، لكن من المفروض أن يتم تسوية هذه القضية ”

وأضاف: “لا أعلم تفاصيل القضية، لكن من المنتظر أن يقدم طعن من أجل إعادة النظر في القضية ”

وكان شاوشي قد حضر الحصة التدريبية التي أجراها الفريق صبيحة اليوم بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بعد شفاءه من الإصابة

وإختتم صايفي حديثه قائلا: “هذه القضية تأثر على اي واحد منا، لكن شاوشي قوي الشخصية لتجاوز هذه الأزمة”