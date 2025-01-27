صايفي: “مجموعة الخضر متوازنة وأتمنى التأهل رفقة السودان”

أبدى الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي تفاؤله الكبير بقدرة المنتخب الوطني لكرة القدم على الذهاب إلى أبعد الحدود في منافسة كأس أمام إفريقيا 2025.

وقال رفيق صايفي خلال حضوره حصة خاصة لتحليل قرعة نهائيات أمم إفريقيا على قنوات “بيين سبورتس” القطرية: “نوجد في مجموعة متوازنة، أتمنى أن نتأهل رفقة أشقائنا، والأمر يتعلق بالسودان، في إفريقيا لا يوجد منتخب صغير أو كبير”.

وأضاف اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر: “نقطة قوة المنتخب الجزائري هي عدم التركيز عليه كثيرا للذهاب بعيدا في الدورة، وبالنسبة للجودة التي نمتلكها نستطيع المنافسة على اللقب في المغرب، لاعبونا ينشطون في دوريات أوروبية مختلفة، نحتاج لبداية قوية وإعادة الروح والحرارة للاعبين”.

وأردف محلل قنوات بيين سبورتس: “المنتخبات التي تملك نفساً طويلاً هي التي تستطيع الذهاب بعيدا في المنافسة، كل المباريات صعبة، و خاصة لقاء الأول من المنافسة”.

وختم صايفي قائلاً: “مواجهة السودان في اللقاء الأول، و بعدها بوركينافسو، ثم غينيا الاستوائية، يمكن أن يكون لقاء السودان هو مفتاح التأهل إلى الدور الثاني”.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]