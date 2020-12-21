صايفي: “مشكلة غوارديولا مع محرز شخصية” !

كشف اللاعب الدولي السابق “رفيق صايفي”، أن مشكلة “رياض محرز” مع “بيب غوارديولا” شخصية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وقال “صايفي” لقناة “بي إين سبورتس”: “محرز أفضل لاعبي مانشستر سيتي بشهادة الجميع وهو أفضل هداف أيضا”.

وأضاف: “رياض غير سعيد بهذه الوضعية مع مانشستر سيتي، لو كان هناك لاعبين أفضل منه سيتقبل الأمر “.

وتابع: “تعامل غوارديولا مع محرز أصبح شخصيا”.

واردف قائلا: “محرز عندما يكون في أحسن أحواله يجلسه غوارديولا على دكة البدلاء، يكون الفريق سيئ هو أول من يخرج”.

في حين ختم كلامه: “قلت له رأيي وأكرره، حان وقت رحيل رياض عن السيتي يمكنه اللعب في أي فريق في العالم“.