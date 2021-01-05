صايفي: “مغادرة مانشستر سيتي أفضل حل لمشكلة محرز” !

كشف اللاعب السابق للخضر، “رفيق صايفي”، أن الحل الوحيد لرياض محرز هو مغادرة “مانشستر سيتي”.

وقال “صايفي” في تصريحاته لـ “بي إين سبورتس”: “حتى ولو يقوم محرز مباراة كبيرة سيجد نفسه في دكة البدلاء بعدها”.

وأضاف: “عندما تكون لاعب أنت أمام خيارين.. إما أن تبقى على هذا الحال وتتحمل الضغط وأن تبحث عن مكانة أساسية وإلا الرحيل”.

وتابع: “أما مع هذا المدرب فالأمور مختلفة، فلسفته واضحة.. فغوارديولا لا يُحب محرز أو سيجبره على المغادرة”.

وأردف قائلا: “لو قام رياض بتصرفات غير أخلاقية وأخرى يمكن أن نراه كأساسي، لكن رغم كل المشاكل فبقي محترم وبأخلاقه”.

وختم كلامه: “الحل الوحيد لرياض محرز هو مغادرة مانشستر سيتي واللعب في فريق يجد فيه راحته”.