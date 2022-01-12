صايفي ” هذا ما أنصح به لاعبي الخضر قبل موعد غينيا الإستوائية”

قلّل قائد المنتخب الوطني سابقا رفيق صايفي من صدمة الجماهير الجزائرية بعد التعادل المخيّب أمام سيراليون. كما وجّه صايفي رسالة خاصة في تحليله عبر قناة “بيان سبورتس” قائلا “المنتخب الوطني قادر على تعويض التعادل. لديه مواجهتان سنعوض بها. أؤكد فقط أنه كان ينقصه اللمسة الأخيرة.”

في حين أضاف صايفي “لا أستطيع الحكم على المنتخب الوطني في المباراة الأولى ولا يجب التسرّع في اخذ القرارات”.

كما تطرّق قائد المنتخب الوطني سابقا للحلول التي سيتخذها بلماضي واللاعبين “حاليا اللاعبون عرفوا جيّدا أرضية الميدان السيئة”. و”الأجواء هناك لن تكون سهلة. وأنا على يقين بتصحيح الأخطاء خلال المباريات المقبلة”.

كما وجّه صايفي رسالة لللاعبين “صحيح كنا نستطيع الفوز بثلاثة أهداف امام سيراليون”. و”صراحة عندما يريد اللاعبون الفوز والاحتفاظ باللقب وجب عليهم الاستعداد لمواجهة كبارة القارة قبل موعد غينيا الإستوائية”.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث جمال بلماضي عن هذه العثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم”. “كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية”. “علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

وأشار بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”. و رفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر.