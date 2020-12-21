صايفي: “هذا هو الفرق بين أداء محرز مع الخضر ومع السيتي”

الرياضة
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صايفي: “هذا هو الفرق بين أداء محرز مع الخضر ومع السيتي”
بقلم أمير بهلول

كشف رفيق صايفي محلل قنوات “بي إين سبورتس”، أن الفرق بين أداء محرز مع الخضر ومع السيتي راجع للمدرب “بلماضي”.

وقال “صايفي” في تصريحاته لـ “بي إين سبورتس”: “محرز سعيد باللعب للمنتخب الوطني وهذا بسبب بلماضي“.

وأضاف: “أداء رياض مع المنتخب مختلف تماما مع السيتي، ينتظر كثيرا مباريات الخضر”.

وتابع: “بلماضي يمنحه معاملة أخرى، لديه كل الإحترام والحرية داخل المنتخب ولذلك تشعر أنه سعيد ويحب لعب الكرة”.

وختم كلامه: “مع السيتي أمر مغاير تماما.. كل ما يكون في أفضل أحواله يتغير، يسجل الأهداف يتغير.. الوحيد الذي يتغير محرز”.


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