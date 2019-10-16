صايفي: “هذه هي العوامل التي جعلت الخضر يحافظون على مستواهم”

الرياضة
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صايفي: “هذه هي العوامل التي جعلت الخضر يحافظون على مستواهم”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي، بالفوز الكبير الذي حققه الخضر في وديته أمام منتخب كولومبيا، معددا العوامل التي ساهمت في حفاظهم على مستواهم.

وصرح صايفي، لقناة “بين سبورتس”: “لاحظنا استقرار على مستوى التشكيلة، وفي فلسفة اللعب، بالإضافة للإنضباط التكتيكي للاعبين”.

وأضاف: “بعد التتويج بكأس إفريقيا، لاعبو الخضر حافظو على نفس تركيزهم، وتألق معظمهم على مستوى أنديتهم بداية هذا الموسم، انعكس في المنتخب الوطني”.

وختم رفيق صايفي: “بصفة عامة المنتخب الوطني، حافظ على نفس الملامح التي شاهدناها في كأس إفريقيا”.


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